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Телеканал ESPN назвал лучшего игрока в истории NBA

​Телеканал ESPN назвал лучшего игрока в истории NBA

Майкл Джордан признан лучшим игроком Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) по версии телеканала ESPN.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщает сайт телеканала.

Джордан является шестикратным победителем лиги в составе "Чикаго", в каждом из финалов он признавался самым ценным игроком (MVP). Пять раз Джордан становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд лиги, в которых трижды был выбран MVP. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи. Также на его счету две золотые олимпийские медали в составе сборной США.

В списке представлены 74 игрока. Единственным действующим игроком, который попал в десятку лучших, стал форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, расположившийся на втором месте. 35-летний Джеймс является трехкратным чемпионом NBA (дважды в составе "Майами", один раз - "Кливленда"), во всех победных финальных сериях он признавался самым ценным игроком и четыре раза был выбран самым ценным игроком регулярного сезона, 15 раз участвовал в Матче звезд NBA. Также является двукратным чемпионом Олимпийских игр.

Третье место в списке занял Карим Абдул-Джаббар. Он провел в NBA 20 сезонов, выступая за "Милуоки" и "Лос-Анджелес Лейкерс". Абдул-Джаббар является рекордсменом NBA по числу титулов MVP регулярного сезона - шесть раз, общему числу набранных очков (38387) и количеству участий в Матчах всех звезд (19).

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