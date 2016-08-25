Стивен Сигал примет участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников в Кыргызстане

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Известный американский киноактер Стивен Сигал намерен принять участие в церемонии открытия предстоящих в Кыргызстане вторых Всемирных игр кочевников, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Звезда мирового кино - кинопродюсер, сценарист, кинорежиссер, музыкант и мастер боевых искусств Сигал пообещал приехать на открытие игр", - заверили в секретариате по подготовке и проведению соревнований. По словам его сотрудников, кинозвезда прибудет в республику по приглашению президента страны Алмазбека Атамбаева.

Помимо участия в церемонии открытия турнира звезда мирового кино в Кыргызстане намерен встретиться с представителями Федерации айкидо республики, а также принять участие в благотворительном ужине в честь Всемирного фестиваля азиатского кино.

Азербайджан на этих соревнования будет представлен 70 спортсменами. В играх также будет участвовать представительная делегация во главе с министром молодежи и спорта республике Азадом Рагимовым. Ожидается приезд мастеров искусств Азербайджана для участия в художественной части данного мероприятия.

Вторые Всемирные игры кочевников пройдут в городе Чолпон-Ата на северном побережье озера Иссык-Куль с 3 по 8 сентября. В них примут участие около 2 тыс. спортсменов из 40 государств, они будут бороться за награды в 23 этнических видах спорта, в том числе скачках, борьбе и охоте.