Ставшая чемпионом мира по снежному поло команда Land of Fire вернулась на родину

Команда Land of Fire, выигравшая 38-й Кубок мира по снежному поло в швейцарском Санкт-Морице, 31 января вернулась на родину.

Команда Land of Fire, завоевавшая Кубок мира по снежному поло в швейцарском Санкт-Морице, 31 января вернулась на родину.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, в Международном аэропорту Гейдар Алиев членов команды встречали представители Федерации конного спорта Азербайджана, спортивной общественности, СМИ и родственники спортсменов.

Отвечая на вопросы журналистов, капитан Эльчин Джамаллы и член команды по поло Land of Fire Тарлан Гурбаналиев подчеркнули, что победу они посвятили памяти погибшего в террористической атаке на посольство старшего лейтенанта Орхана Аскерова и всех шехидов.

Команда Land of Fire, представляющая Азербайджан на престижном турнире, стартовавшем 26 января с участием 6 команд, одержала победу и во второй раз завоевала Кубок мира по снежному поло.