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Ставшая чемпионом мира по снежному поло команда Land of Fire вернулась на родину

Ставшая чемпионом мира по снежному поло команда Land of Fire вернулась на родину Команда Land of Fire, выигравшая 38-й Кубок мира по снежному поло в швейцарском Санкт-Морице, 31 января вернулась на родину.
Командные
31 января 2023 г. 13:18
Ставшая чемпионом мира по снежному поло команда Land of Fire вернулась на родину

Команда Land of Fire, завоевавшая Кубок мира по снежному поло в швейцарском Санкт-Морице, 31 января вернулась на родину.

Как сообщили Report в пресс-центре Государственной пограничной службы, в Международном аэропорту Гейдар Алиев членов команды встречали представители Федерации конного спорта Азербайджана, спортивной общественности, СМИ и родственники спортсменов.

Отвечая на вопросы журналистов, капитан Эльчин Джамаллы и член команды по поло Land of Fire Тарлан Гурбаналиев подчеркнули, что победу они посвятили памяти погибшего в террористической атаке на посольство старшего лейтенанта Орхана Аскерова и всех шехидов.

Команда Land of Fire, представляющая Азербайджан на престижном турнире, стартовавшем 26 января с участием 6 команд, одержала победу и во второй раз завоевала Кубок мира по снежному поло.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya Kubokunun qalibi olan "Land of Fire" komandası Vətənə qayıdıb

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