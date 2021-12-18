Стартовал Кубок президента по национальной игре човган

Стартовал Кубок президента по национальной конной игре човган, организованный Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации, в проводимом в 8-ой раз турнире разрешено использовать только местные породы лошадей. В соревнованиях с участием 6 команд будет сыграно 10 игр.
Турнир продолжится 18 и 20 декабря групповыми играми, полуфинал и финал пройдут 22 и 24 декабря. Групповые игры и полуфинальный этап пройдут на открытом воздухе и без участия зрителей на территории Бакинского государственного ипподрома "Джыдыр", а финальная встреча - в Центре конного спорта "Бина".