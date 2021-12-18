Стартовал Кубок президента по национальной игре човган

Стартовал Кубок президента по национальной конной игре човган, организованный Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики.

Стартовал Кубок президента по национальной конной игре човган, организованный Федерацией конного спорта Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации, в проводимом в 8-ой раз турнире разрешено использовать только местные породы лошадей. В соревнованиях с участием 6 команд будет сыграно 10 игр.

Турнир продолжится 18 и 20 декабря групповыми играми, полуфинал и финал пройдут 22 и 24 декабря. Групповые игры и полуфинальный этап пройдут на открытом воздухе и без участия зрителей на территории Бакинского государственного ипподрома "Джыдыр", а финальная встреча - в Центре конного спорта "Бина".