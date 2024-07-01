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Старший тренер сборной Азербайджана: Наша цель - стать чемпионами мира

Старший тренер сборной Азербайджана: Наша цель - стать чемпионами мира Сборная Азербайджана по вольной борьбе в 4-й раз стала чемпионом Европы, но до сих пор не становилась победителем мирового первенства. Наша цель - усилить команду и сделать ее чемпионом мира.
Командные
1 июля 2024 г. 22:50
Старший тренер сборной Азербайджана: Наша цель - стать чемпионами мира

Сборная Азербайджана по вольной борьбе в 4-й раз стала чемпионом Европы, но до сих пор не становилась победителем мирового первенства. Наша цель - усилить команду и сделать ее чемпионом мира.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе Аскерхан Новрузов в Международном аэропорту Гейдар Алиев по возвращении на родину из сербского Нови-Сада.

"В прошлом году у команды был шанс стать чемпионом, но мы упустили одну встречу. За год до этого мы выиграли чемпионат, показав высокий результат и хотели повторить этот успех. Хотя в этом году наши показатели оказались слабее, чем в 2022, нам удалось стать чемпионом в командном зачете. На чемпионате мира планируем внести изменения по 3-4 весовым категориям", - отметил он.

Напомним, что сборная Азербайджана по вольной борьбе стала первой на чемпионате Европы U-17 в сербском Нови-Саде.

Азербайджан (160) на 36 очков опередил Армению, занявшую второе место, а Турция с 119 очками определилась на третьем месте.

Под руководством старшего тренера Аскерхана Новрузова, тренеров Вахида Мамедова и Ровшана Гаджиева золото завоевали Магомед Исмаилов (51 кг) и Иса Юсибов (65 кг), серебро - Гусейн Исмаилов (60 кг) и Магомед Гантемиров (110 кг), бронзу - Гаджигусейн Ахмедзаде (48 кг) и Гусейн Гусейнов (55 кг).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan millisinin böyük məşqçisi: Məqsədimiz komandanı gücləndirib dünya çempionu etməkdir

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