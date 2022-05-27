Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии в полуфинале домашнего чемпионата мира по хоккею встретится с командой США, другую полуфинальную пару составят канадцы и чехи.

Сборная Финляндии в полуфинале домашнего чемпионата мира по хоккею встретится с командой США, другую полуфинальную пару составят канадцы и чехи.

Как передает Report, в четвертьфинале Канада победила Швецию 4:3, Чехия Германию 4:1, США Швейцарию 3:0, а Финляндия Словакию 4:2.

Матчи 1/2 финала состоятся 28 мая в финском Тампере.

Победителем прошлогоднего чемпионата мира, который прошел в Латвии, стала сборная Канады. Второе место заняли финны, а бронзу завоевали американцы.

Чемпионат мира 2022 года завершится 29 мая. Сборные России и Беларуси пропускают турнир из-за санкций Международной федерации хоккея. Место российской команды заняла Франция, белорусов заменили австрийцы.