Стали известны финалисты Высшей лиги по волейболу среди мужских команд.
Как сообщает Report, в решающем матче встретятся команды "Муров" и "Хары Бюльбюль".
В предыдущих играх эти команды обыграли соответственно МОИК и "Нефтчи".
Обыграв МОИК в первом матче полуфинала, "Муров" также стал победителем второй встречи - 3:0 (25:20, 25:15, 25:20). "Хары бюльбюль" одержал победу над "Нефтчи" со счетом 3:2 (25:19, 18:25, 25:27, 25:19, 15:10).
Команды, проигравшие в полуфиналах, поборятся за бронзовую медаль.