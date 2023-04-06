Стали известны финалисты Высшей лиги по волейболу среди мужских команд

Стали известны финалисты Высшей лиги по волейболу среди мужских команд.

Стали известны финалисты Высшей лиги по волейболу среди мужских команд.

Как сообщает Report, в решающем матче встретятся команды "Муров" и "Хары Бюльбюль".

В предыдущих играх эти команды обыграли соответственно МОИК и "Нефтчи".

Обыграв МОИК в первом матче полуфинала, "Муров" также стал победителем второй встречи - 3:0 (25:20, 25:15, 25:20). "Хары бюльбюль" одержал победу над "Нефтчи" со счетом 3:2 (25:19, 18:25, 25:27, 25:19, 15:10).

Команды, проигравшие в полуфиналах, поборятся за бронзовую медаль.