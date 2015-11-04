Определена дата начала Суперлиги Азербайджана

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ 6 ноября стартует Суперлига Азербайджана среди волейболисток. Как сообщили Report в пресс-службе Федерации волейбола Азербайджана, на чемпионате будут бороться 6 команд.

Это представляющие Азербайджан в еврокубках команды "Телеком", "Азеррейл", "Локомотив" и "Азерйол", а также молодежная сборная и грузинский клуб "Тбилиси".

Первый тур начнется в 15:00 матчем "Тбилиси" - молодежная сборная. Затем состоится церемония открытия.

В 17:30 начнется матч между "Локомотивом" и "Телекомом", в 19:30 матч "Азеррейл" - "Азерйол".

Встречи пройдут на Спортивной базе "Азеррейл".