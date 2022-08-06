Стал известен победитель “Кубка города Шуша” по национальной конной игре човган

В закрытом манеже конного центра "Бина" при организации Федерации конного спорта Азербайджана (ARAF) прошла финальная встреча “Кубка города Шуша” по национальной конной игре човган.

В закрытом манеже конного центра "Бина" при организации Федерации конного спорта Азербайджана (ARAF) прошла финальная встреча “Кубка города Шуша” по национальной конной игре човган.

Как сообщает Report, в финале встретились команды "Бута Голден“ и ”Полад“.

Победителем встречи стала команда "Полад" (2:1).

После игры состоялась церемония награждения. Победившей команде были вручены золотые медали и кубок, а командам, занявшим второе и третье места, - соответственно серебряные и бронзовые медали. Награды вручил президент ARAF Эльчин Гулиев. Он отметил, что команде-победителю вручат 10 000 манатов, командам, занявшим второе и третье места - соответственно 7 000 и 4 000 манатов.