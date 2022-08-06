О нас

Стал известен победитель “Кубка города Шуша” по национальной конной игре човган

Стал известен победитель “Кубка города Шуша” по национальной конной игре човган В закрытом манеже конного центра "Бина" при организации Федерации конного спорта Азербайджана (ARAF) прошла финальная встреча “Кубка города Шуша” по национальной конной игре човган.
Командные
6 августа 2022 г. 11:35
Стал известен победитель “Кубка города Шуша” по национальной конной игре човган

В закрытом манеже конного центра "Бина" при организации Федерации конного спорта Азербайджана (ARAF) прошла финальная встреча “Кубка города Шуша” по национальной конной игре човган.

Как сообщает Report, в финале встретились команды "Бута Голден“ и ”Полад“.

Победителем встречи стала команда "Полад" (2:1).

После игры состоялась церемония награждения. Победившей команде были вручены золотые медали и кубок, а командам, занявшим второе и третье места, - соответственно серебряные и бронзовые медали. Награды вручил президент ARAF Эльчин Гулиев. Он отметил, что команде-победителю вручат 10 000 манатов, командам, занявшим второе и третье места - соответственно 7 000 и 4 000 манатов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоÇövkən milli atüstü oyunu üzrə “Şuşa Kuboku”nun qalibi bəlli olub

Самое читаемое

МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
МВД прокомментировало информацию о больших пробках во время фестиваля Yaylaq
31 июля 2022 г. 12:26
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
AZAL увеличил экспортные доходы более чем в 32 раза
1 августа 2022 г. 14:30
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
Рэмзи стал игроком «Ниццы»
2 августа 2022 г. 06:57
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
Президент Ирана отправится в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН
2 августа 2022 г. 11:19
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
В Азербайджане число принимающих бесконтактные платежи POS-терминалов выросло на 49%
2 августа 2022 г. 17:50
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
В результате вооруженного нападения на детский сад в Китае погибли три человека
3 августа 2022 г. 12:11
В Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
ФотоВ Хырдалане прогремел взрыв в жилом доме, есть пострадавшие
3 августа 2022 г. 23:22
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
Азербайджан начал закупать капусту в еще одной стране
4 августа 2022 г. 10:24
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
В Ясамальском районе Баку ограничат движение транспорта
4 августа 2022 г. 17:04
Легионер Нефтчи: Постараемся одержать победу и в ответном матче
Легионер "Нефтчи": Постараемся одержать победу и в ответном матче
4 августа 2022 г. 23:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi