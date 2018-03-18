США стали победителями XII Зимних паралимпийских игр

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Завершились зимние Паралимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане.

Как передает Report, первое место досталось сборной США.

Американцы получили 36 медалей (13 золотых, 15 серебряных и 8 бронзовых). Выступавшая под нейтральным статусом Россия завоевала 24 медали, в том числе 8 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых, заняв второе место. Третье место - у Канады с 28 медалями (8 золотых, 4 серебряных и 16 бронзовых).

Сегодня в 15:00 по бакинскому времени состоится Церемония закрытия игр