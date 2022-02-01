Среди прибывших на Олимпиаду выявили 24 новых случая заражения COVID-19

Власти Китая выявили 24 новых случая заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном сегодня.

Власти Китая выявили 24 новых случая заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном сегодня.

31 января в Китай прибыло 1 438 человек, из них 379 спортсменов и официальных лиц и 1 059 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирования в аэропорту, а также в отеле Олимпийской деревни, было выявлено 24 новых случая заражения, 16 - среди атлетов и официальных лиц, восемь - среди представителей заинтересованных сторон.

С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут XXIV зимние Олимпийские игры.