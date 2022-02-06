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Среди прибывших на Олимпиаду выявили 10 новых случаев заражения COVID-19

Среди прибывших на Олимпиаду выявили 10 новых случаев заражения COVID-19 Власти Китая выявили десять новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.
Командные
6 февраля 2022 г. 08:58
Среди прибывших на Олимпиаду выявили 10 новых случаев заражения COVID-19

Власти Китая выявили десять новых случаев заражения коронавирусом среди лиц, прибывших на Олимпийские игры в Пекине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении оргкомитета, опубликованном в воскресенье.

5 февраля в Китай прибыли 305 человек, из них 190 спортсменов и официальных лиц и 115 - "представители других заинтересованных сторон". В результате ПЦР-тестирований в аэропорту и отеле Олимпийской деревни было выявлено десять новых случаев заражения: шесть - среди атлетов и официальных лиц, четыре - среди представителей заинтересованных сторон.

Отметим, что Олимпийские игры завершатся 20 февраля.

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