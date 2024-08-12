Спортсмены из тюркских государств завоевали на парижской Олимпиаде 41 медаль.
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"Поздравляем всех наших спортсменов и болельщиков!", - подчеркнул он.
Напомним, что азербайджанские спортсмены завоевали на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже семь медалей. Этот результат стал лучшим в истории страны. Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг), вольники Георгий Мешвилдишвили и Магомедхан Магомедов — бронзу.
Казахстанские спортсмены также взяли семь медалей, в том числе одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали. Спортсмены из Кыргызстана завоевали 6 олимпийских медалей (2 серебряные и 4 бронзовые). Турецкая сборная по итогам соревнований завоевала 8 медалей, в том числе три серебряные и пять бронзовых. Летние Олимпийские игры в Париже стали самыми успешными для Узбекистана за всю историю независимости страны: спортсмены завоевали 13 медалей — 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые.
В медальном зачете Узбекистан занял 13-е место, Азербайджан — 30-е, Казахстан — 43-е, Турция — 64-е, Кыргызстан — 68-е.