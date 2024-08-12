Спортсмены из тюркских государств завоевали на парижской Олимпиаде 41 медаль

Спортсмены из тюркских государств завоевали на парижской Олимпиаде 41 медаль.

Спортсмены из тюркских государств завоевали на парижской Олимпиаде 41 медаль.

Как передает Report , об этом сообщил генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиев.

"Поздравляем всех наших спортсменов и болельщиков!", - подчеркнул он.

Напомним, что азербайджанские спортсмены завоевали на XXXIII Летних Олимпийских играх в Париже семь медалей. Этот результат стал лучшим в истории страны. Дзюдоисты Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг) стали олимпийскими чемпионами. Тхэквондист Гашим Магомедов (58 кг) и боксер Альфонсо Домингес (92 кг) завоевали серебряные медали, а борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров (67 кг), вольники Георгий Мешвилдишвили и Магомедхан Магомедов — бронзу.

Казахстанские спортсмены также взяли семь медалей, в том числе одну золотую, три серебряные и три бронзовые медали. Спортсмены из Кыргызстана завоевали 6 олимпийских медалей (2 серебряные и 4 бронзовые). Турецкая сборная по итогам соревнований завоевала 8 медалей, в том числе три серебряные и пять бронзовых. Летние Олимпийские игры в Париже стали самыми успешными для Узбекистана за всю историю независимости страны: спортсмены завоевали 13 медалей — 8 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые.

В медальном зачете Узбекистан занял 13-е место, Азербайджан — 30-е, Казахстан — 43-е, Турция — 64-е, Кыргызстан — 68-е.