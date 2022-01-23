Спортсмены из США не будут брать свои телефоны на Олимпиаду в Пекине

Спортсмены из США не будут брать свои телефоны на Олимпиаду в Пекине

Олимпийский комитет США порекомендовал спортсменам своей страны отказаться от смартфонов во время Олимпиады в Пекине из-за угрозы взлома.

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Олимпийский комитет США порекомендовал спортсменам своей страны отказаться от смартфонов во время Олимпиады в Пекине из-за угрозы взлома. Как передает Report, об этом сообщает Wall Street Journal . По информации источника, гаджеты могут быть взломаны с помощью приложения My2022, которое должны установить все гости Игр в Китае. Отмечается, что в Америке призывают пользоваться дешевыми телефонами, которые по приезду домой можно будет выбросить. Собственные гаджеты рекомендуют оставить дома. С такими же предупреждениями для своих спортсменов выступили в Великобритании, Канаде и Норвегии. Олимпийские игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля в китайской столице. Всего на Играх будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке US athletes told not to take their phones to Beijing Winter Olympics