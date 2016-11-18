Создан Организационный комитет по проведению в 2017 году в городе Баку финального этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета по проведению в 2017 году в городе Баку финального этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Как сообщает Report, в документе говорится, что на заседании в сентябре 2016 года Европейская конфедерация волейбола приняла решение о проведении 19 сентября - 01 октября 2017 года в городе Баку 3 групповых матчей финального этапа, игр этапа плэй-офф и финального матча чемпионата Европы по волейболу среди женщин, что является свидетельством высокой оценки достижений Азербайджанской Республики в области спорта. Организация в стране мероприятий международного уровня, в частности, первых Европейских игр и Всемирной шахматной олимпиады, а также чемпионатов мира и Европы по многим видам спорта, соревнований на Кубок мира и Гран-при стала традицией, что вселяет уверенность в том, что и этот чемпионат Европы будет проведен на высоком уровне.

Согласно документу, в связи с проведением в сентябре-октябре 2017 году в городе Баку финального этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин создан Организационный комитет в следующем составе:

председатель Организационного комитета

Ягуб Эйюбов - первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

члены Организационного комитета

Гаджибала Абуталыбов - глава Исполнительной власти города Баку

Фатма Абдуллазаде - заведующая Отделом вопросов гуманитарной политики Администрации президента Азербайджанской Республики

Азад Рагимов - министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики

Джавид Гурбанов - председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги", президент Федерации волейбола Азербайджана

Эльмар Мамедъяров - министр иностранных дел Азербайджанской Республики

Рамиль Усубов - министр внутренних дел Азербайджанской Республики

Кямаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Самир Шарифов - министр финансов Азербайджанской Республики

Микаил Джаббаров - министр образования Азербайджанской Республики

Зия Мамедов - министр транспорта Азербайджанской Республики

Огтай Ширалиев - министр здравоохранения Азербайджанской Республики

Абульфас Гараев - министр культуры и туризма Азербайджанской Республики

Рамин Гулузаде - министр связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

Мадат Гулиев - начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Эльчин Гулиев - начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

Джахангир Аскеров - президент Закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллары"

Балабаба Рзаев - председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг"

Чингиз Гусейнзаде - вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики

Агаджан Абиев - генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики

Фаиг Гараев - вице-президент Федерации волейбола Азербайджана.

Организационному комитету поручено подготовить и осуществить План мероприятий по проведению в 2017 году в городе Баку финального этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.