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    Создан Организационный комитет по проведению в 2017 году в городе Баку финального этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета по проведению в 2017 году в городе Баку финального этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

    Как сообщает Report, в документе говорится, что на заседании в сентябре 2016 года Европейская конфедерация волейбола приняла решение о проведении 19 сентября - 01 октября 2017 года в городе Баку 3 групповых матчей финального этапа, игр этапа плэй-офф и финального матча чемпионата Европы по волейболу среди женщин, что является свидетельством высокой оценки достижений Азербайджанской Республики в области спорта. Организация в стране мероприятий международного уровня, в частности, первых Европейских игр и Всемирной шахматной олимпиады, а также чемпионатов мира и Европы по многим видам спорта, соревнований на Кубок мира и Гран-при стала традицией, что вселяет уверенность в том, что и этот чемпионат Европы будет проведен на высоком уровне.

    Согласно документу, в связи с проведением в сентябре-октябре 2017 году в городе Баку финального этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин создан Организационный комитет в следующем составе:

    председатель Организационного комитета

    Ягуб Эйюбов - первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

    члены Организационного комитета

    Гаджибала Абуталыбов - глава Исполнительной власти города Баку

    Фатма Абдуллазаде - заведующая Отделом вопросов гуманитарной политики Администрации президента Азербайджанской Республики

    Азад Рагимов - министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики

    Джавид Гурбанов - председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанские железные дороги", президент Федерации волейбола Азербайджана

    Эльмар Мамедъяров - министр иностранных дел Азербайджанской Республики

    Рамиль Усубов - министр внутренних дел Азербайджанской Республики

    Кямаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

    Самир Шарифов - министр финансов Азербайджанской Республики

    Микаил Джаббаров - министр образования Азербайджанской Республики

    Зия Мамедов - министр транспорта Азербайджанской Республики

    Огтай Ширалиев - министр здравоохранения Азербайджанской Республики

    Абульфас Гараев - министр культуры и туризма Азербайджанской Республики

    Рамин Гулузаде - министр связи и высоких технологий Азербайджанской Республики

    Мадат Гулиев - начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

    Эльчин Гулиев - начальник Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики

    Джахангир Аскеров - президент Закрытого акционерного общества "Азербайджан Хава Йоллары"

    Балабаба Рзаев - председатель Открытого акционерного общества "Азеришыг"

    Чингиз Гусейнзаде - вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики

    Агаджан Абиев - генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики

    Фаиг Гараев - вице-президент Федерации волейбола Азербайджана.

    Организационному комитету поручено подготовить и осуществить План мероприятий по проведению в 2017 году в городе Баку финального этапа чемпионата Европы по волейболу среди женщин.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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