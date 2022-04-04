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Состоятся матчи Премьер-лиги и Суперлиги по волейболу

Состоятся матчи Премьер-лиги и Суперлиги по волейболу Уточнены место и время следующих игр чемпионата Азербайджана по волейболу.
Командные
4 апреля 2022 г. 00:17
Состоятся матчи Премьер-лиги и Суперлиги по волейболу

Уточнены место и время следующих игр чемпионата Азербайджана по волейболу.

Как сообщили Report в пресс-службе федерации, последние матчи третьего тура Премьер-лиги среди мужских волейболистов состоятся 4 апреля.

В первой встрече 15-го тура "Нефтчи" сыграет с "Муров", который начнется в 15:00. Матч между "Сархадчи" и МОИК пройдет в 17:00.

5 апреля стартует четвертый тур Суперлиги среди женщин. Первая игра X тура состоится в 16:00 между "Муров" и "Азеррейл". Через два часа начнется поединок UNEC - "Абшерон".

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Версия на азербайджанском языке Yüksək Liqa və Superliqada növbəti oyunların proqramı açıqlanıb

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