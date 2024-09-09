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Состоялся турнир по баскетболу 3х3 между госучреждениями Азербайджана

Состоялся турнир по баскетболу 3х3 между госучреждениями Азербайджана При организации Министерства молодежи и спорта и Федерации баскетбола Азербайджана состоялся турнир по баскетболу 3х3 между государственными учреждениями.
Командные
9 сентября 2024 г. 10:10
Состоялся турнир по баскетболу 3х3 между госучреждениями Азербайджана

При организации Министерства молодежи и спорта и Федерации баскетбола Азербайджана состоялся турнир по баскетболу 3х3 между государственными учреждениями.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта, в соревнованиях в Парке Европейских игр приняли участие команды 8 государственных учреждений.

Среди женщин первое место заняла команда AZAL, второе и третье – команды Министерства молодежи и спорта и Госнефтекомпании SOCAR.

Среди мужчин первенство также получили сотрудники AZAL, а команды МЧС и Государственного таможенного комитета - второе и третье места.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın dövlət qurumları arasında 3x3 basketbol turniri keçirilib

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