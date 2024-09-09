Состоялся турнир по баскетболу 3х3 между госучреждениями Азербайджана

При организации Министерства молодежи и спорта и Федерации баскетбола Азербайджана состоялся турнир по баскетболу 3х3 между государственными учреждениями.

При организации Министерства молодежи и спорта и Федерации баскетбола Азербайджана состоялся турнир по баскетболу 3х3 между государственными учреждениями.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта, в соревнованиях в Парке Европейских игр приняли участие команды 8 государственных учреждений.

Среди женщин первое место заняла команда AZAL, второе и третье – команды Министерства молодежи и спорта и Госнефтекомпании SOCAR.

Среди мужчин первенство также получили сотрудники AZAL, а команды МЧС и Государственного таможенного комитета - второе и третье места.