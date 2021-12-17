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Состоялось открытие чемпионатов Азербайджана по волейболу

Состоялось открытие чемпионатов Азербайджана по волейболу Состоялась церемония открытия сезона 2021/2022 чемпионатов Азербайджана по волейболу.
Командные
17 декабря 2021 г. 16:54
Состоялось открытие чемпионатов Азербайджана по волейболу

Состоялась церемония открытия сезона 2021/2022 чемпионатов Азербайджана по волейболу.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Федерации волейбола Азербайджана Джавид Гурбанов, вице-президент организации Фаиг Гараев и другие официальные лица. Церемония началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана.

Дж.Гурбанов приветствовал участников и пожелал им удачи. Ф.Гараев отметил, что волейбол в нашей стране любят, но за последние два года пандемия негативно повлияла на этот вид спорта.

Среди женских команд в Суперлиге будут бороться клубы "Муров", "Абшерон", "Азеррейл" и UNEC, а среди мужских - МОИК, "Нефтчи", "Муров", "Экспресс" и "Серхедчи".

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Версия на азербайджанском языке ФотоVoleybol üzrə Azərbaycan çempionatlarının açılış mərasimi olub

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