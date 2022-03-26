Состоялись очередные матчи чемпионата Азербайджана по волейболу

Состоялись очередные матчи третьего круга Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Состоялись очередные матчи третьего круга Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.

Как передает Report, XIII тур чемпионата, прошедший в спортивном зале волейбольного клуба "Муров", начался матчем между "Нефтчи" и "Сархадчи". Команда Парвиза Самедова выиграла во всех трех партиях – 3:0 (25:7, 25:18, 25:15)

Второй поединок дня был между "Экспресс" и МОИК. Победитель также определился в трех сетах. Армейцы набрали 3 очка, одолев соперника со счетом 3:0 (25:14, 25:8, 25:21).

Таким образом, после XIII тура "Нефтчи" лидирует в турнирной таблице с 28 очками, у клуба "Муров" – 26. Далее следуют: МОИК - 18, "Экспресс" - 6, "Сархадчи" - 0.