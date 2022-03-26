Состоялись очередные матчи чемпионата Азербайджана по волейболу

Состоялись очередные матчи третьего круга Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд.
Как передает Report, XIII тур чемпионата, прошедший в спортивном зале волейбольного клуба "Муров", начался матчем между "Нефтчи" и "Сархадчи". Команда Парвиза Самедова выиграла во всех трех партиях – 3:0 (25:7, 25:18, 25:15)
Второй поединок дня был между "Экспресс" и МОИК. Победитель также определился в трех сетах. Армейцы набрали 3 очка, одолев соперника со счетом 3:0 (25:14, 25:8, 25:21).
Таким образом, после XIII тура "Нефтчи" лидирует в турнирной таблице с 28 очками, у клуба "Муров" – 26. Далее следуют: МОИК - 18, "Экспресс" - 6, "Сархадчи" - 0.