По случаю 22 июля - Дня национальной прессы Азербайджана состоялась жеребьевка Кубка Победы по волейболу среди журналистов.
Как сообщает Report, мероприятие прошло в штаб-квартире Федерации волейбола Азербайджана.
В соревновании, организуемом Центром спортивных исследований, Объединением спортивных журналистов Азербайджана, Федерацией волейбола Азербайджана и Avropa Group, примут участие 8 команд.
Команды "Шуша", "Агдам", "Кяльбаджар", "Физули", "Зангилан", "Ханкенди", "Ходжалы" и "Суговушан" будут представлять освобожденные территории.
В результате жеребьевки определились пары 1/4 финала:
1. "Физули" - "Зангилан"
2. "Шуша" - "Ходжалы"
3. "Агдам" - "Кяльбаджар"
4. "Суговушан" - "Ханкенди".
Победителю турнира будет вручен Кубок Победы, денежное вознаграждение и диплом. Лучший волейболист соревнований получит денежный приз.
Генеральным спонсором Кубка Победы является Avropa Group, информационную поддержку оказывает агентство Report.