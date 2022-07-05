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Состоялась жеребьевка Кубка Победы по волейболу среди журналистов 

Состоялась жеребьевка Кубка Победы по волейболу среди журналистов  По случаю 22 июля - Дня национальной прессы Азербайджана состоялась жеребьевка Кубка Победы по волейболу среди журналистов.
Командные
5 июля 2022 г. 13:35
Состоялась жеребьевка Кубка Победы по волейболу среди журналистов 

По случаю 22 июля - Дня национальной прессы Азербайджана состоялась жеребьевка Кубка Победы по волейболу среди журналистов.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в штаб-квартире Федерации волейбола Азербайджана.

В соревновании, организуемом Центром спортивных исследований, Объединением спортивных журналистов Азербайджана, Федерацией волейбола Азербайджана и Avropa Group, примут участие 8 команд.

Команды "Шуша", "Агдам", "Кяльбаджар", "Физули", "Зангилан", "Ханкенди", "Ходжалы" и "Суговушан" будут представлять освобожденные территории.

В результате жеребьевки определились пары 1/4 финала:

1. "Физули" - "Зангилан"

2. "Шуша" - "Ходжалы"

3. "Агдам" - "Кяльбаджар"

4. "Суговушан" - "Ханкенди".

Победителю турнира будет вручен Кубок Победы, денежное вознаграждение и диплом. Лучший волейболист соревнований получит денежный приз.

Генеральным спонсором Кубка Победы является Avropa Group, информационную поддержку оказывает агентство Report.

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Версия на азербайджанском языке ФотоJurnalistlər arasında voleybol üzrə Zəfər Kubokunun püşkü atılıb

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