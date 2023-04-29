Состоялась церемония закрытия "Кубка Гейдара Алиева" по волейболу

Состоялась церемония закрытия "Кубка Гейдара Алиева" по волейболу.

Состоялась церемония закрытия "Кубка Гейдара Алиева" по волейболу.

Как передает Report , в мероприятии приняли участие президент федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров, начальник Главного управления молодежи и спорта города Баку Рагиф Аббасов, вице-президенты федерации Фаиг Гараев и Бахруз Гулиев, генеральный секретарь Фаиг Оруджев, члены правления Гюнай Саламова, Эльгар Багиров и Ильгар Нуриев.

На церемонии был показан видеофрагмент встречи великого лидера Гейдара Алиева с волейболистами после того, как в 2002 году клуб "Азеррейл" выиграл кубок "Топ-команды".

В рамках мероприятия Волейбольный центр был награжден за организацию соревнований на высоком уровне, телеканал CBC sport - за профессиональное освещения матчей, а судейской коллегии AVF- за высокий уровень судейства.

Затем были награждены победители "Кубка Гейдара Алиева". Кубки и медали победившим в соревновании командам "Абшерон" и "Муров", а также занявшим второе место командам "Азеррейл" и "Хары Бюльбюль Шуша", вручили Шахин Багиров, Фаиг Гараев, Бахруз Гулиев и Эльгар Багиров.

В завершение был исполнен национальный гимн Азербайджанской Республики и "Кубок Гейдара Алиева" был объявлен закрытым.