Состоялась церемония открытия XXIX Кубка Азербайджана по гандболу, посвященного 100-летию Гейдара Алиева

Состоялась церемония открытия XXIX Кубка Азербайджана по гандболу, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Состоялась церемония открытия XXIX Кубка Азербайджана по гандболу, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, коллектив Федерации гандбола Азербайджана сначала посетил Аллею почетного захоронения, чтобы отдать дань памяти архитектору и основателю независимого Азербайджанского государства, общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву.

После объявления Кубка Азербайджана открытым, команды были приглашены на поле соревнований.

В соревнованиях, организованных совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией гандбола Азербайджана, приняли участие 12 команд, в том числе 7 мужских и 5 женских.

В женском турнире "Азерйол" обыграл "Азерсу" со счетом 27:8, "Карабах" победил "Академию спорта" со счетом 27:23. В мужском соревновании "Академия спорта" выиграла у "Махсула" со счетом 30:23, а "Тахсил" победил "Баку" со счетом 34:27.