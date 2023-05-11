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Состоялась церемония открытия XXIX Кубка Азербайджана по гандболу, посвященного 100-летию Гейдара Алиева

Состоялась церемония открытия XXIX Кубка Азербайджана по гандболу, посвященного 100-летию Гейдара Алиева Состоялась церемония открытия XXIX Кубка Азербайджана по гандболу, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Командные
11 мая 2023 г. 09:47
Состоялась церемония открытия XXIX Кубка Азербайджана по гандболу, посвященного 100-летию Гейдара Алиева

Состоялась церемония открытия XXIX Кубка Азербайджана по гандболу, посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, коллектив Федерации гандбола Азербайджана сначала посетил Аллею почетного захоронения, чтобы отдать дань памяти архитектору и основателю независимого Азербайджанского государства, общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву.

После объявления Кубка Азербайджана открытым, команды были приглашены на поле соревнований.

В соревнованиях, организованных совместно Министерством молодежи и спорта и Федерацией гандбола Азербайджана, приняли участие 12 команд, в том числе 7 мужских и 5 женских.

В женском турнире "Азерйол" обыграл "Азерсу" со счетом 27:8, "Карабах" победил "Академию спорта" со счетом 27:23. В мужском соревновании "Академия спорта" выиграла у "Махсула" со счетом 30:23, а "Тахсил" победил "Баку" со счетом 34:27.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş həndbol üzrə Azərbaycan Kubokunun açılış mərasimi keçirilib

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