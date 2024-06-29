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Состоялась церемония открытия шахматного фестиваля Baku Open 2024

Состоялась церемония открытия шахматного фестиваля Baku Open 2024 Состоялась церемония открытия шахматного фестиваля Baku Open 2024, посвященного 100-летнему юбилею Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Командные
29 июня 2024 г. 16:00
Состоялась церемония открытия шахматного фестиваля Baku Open 2024

Состоялась церемония открытия шахматного фестиваля Baku Open 2024, посвященного 100-летнему юбилею Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Как сообщает Report, мероприятие организовано совместно Министерством молодежи и спорта и Шахматной федерацией Азербайджана.

На открытии выступил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов. Приветствуя официальных гостей, прибывших на церемонию открытия, министр пожелал участникам соревнований успехов. Он подчеркнул, что интерес к шахматам в стране растет с каждым днем.

Затем выступил президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, выразивший удовольствие видеть всех, кто пришел в Бакинский дворец спорта.

Далее президент ФИДЕ Аркадий Дворкович выразил благодарность Министерству молодежи и спорта, а также руководству Федерации шахмат Азербайджана за высокий уровень организации соревнований и проведение фестиваля, посвященного 100-летнему юбилею ФИДЕ, в Азербайджане.

После официальных выступлений президент ФИДЕ Аркадий Дворкович вручил подарки министру молодежи и спорта Фариду Гаибову и президенту Федерации шахмат Азербайджана Махиру Мамедову.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Baku Open 2024” Şahmat Festivalının açılış mərasimi keçirilib

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