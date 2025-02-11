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Состоится 10-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин

Состоится 10-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин 09:29
Командные
11 февраля 2025 г. 09:40
Состоится 10-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин

Сегодня состоятся игры X тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женщин.

Как сообщает Report, "Гянджа" дома примет "Азеррейл".

Матч начнется в 14:30 во Дворце спорта Гянджи.

В других матчах тура "Абшерон" сыграет с "Муров Аз Терминал", а "Национальная авиационная академия" - с UNEC. Обе встречи пройдут в Волейбольном центре Министерства молодежи и спорта.

Отметим, что "Абшерон" лидирует в чемпионате, имея в активе 23 очка. "Национальная авиационная академия" занимает второе место (21 очко). Далее расположились "Гянджа" (14 очков), "Азеррейл" (12 очков) и "Муров Аз Терминал" (11 очков). UNEC занимает последнее место, команда не имеет очков.

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Версия на азербайджанском языке Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında X turun oyunları keçiriləcək

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