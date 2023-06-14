Состоится 1-й Бакинский международный турнир Challenge по гимнастике для всех

В столице Азербайджана 17 и 18 июня пройдет 1-й Бакинский международный Challenge по дисциплине "Гимнастика для всех", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В столице Азербайджана 17 и 18 июня пройдет 1-й Бакинский международный Challenge по дисциплине "Гимнастика для всех", посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

На соревнованиях, которые пройдут на Приморском бульваре (за Азербайджанским государственным кукольным театром), померятся силами около 500 спортсменов из 46 команд, представляющих Азербайджан, Грузию и Литву.

Мероприятие начнется с шествия участников от Dəniz Mall до территории за Азербайджанским государственным кукольным театром. Красочные выступления команд под аккомпанемент музыки подарят приятные впечатления гостям и жителям нашего города.

В рамках Challenge запланированы мастер-классы по гимнастике, показательные выступления по брейкдансу, совместный флешмоб со зрителями.

Впервые в конкурсе примут участие представители Агентства по оказанию социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, учреждения социального обслуживания для престарелых, Лянкяранского городского центра социального обслуживания населения и воспитанники детского дома смешанного типа имени О.Мирзоева.

Независимо от возраста, внешности и уровня физической подготовленности, каждый человек может заниматься гимнастикой для всех. К этому виду спорта относятся 2 вида мероприятий, проводимых со стороны Международной федерации гимнастики (FIG): Всемирная гимнастрада и World Gym for Life Challenge, которые проводятся каждые 4 года. Участием азербайджанских гимнастов в 2015 году в Хельсинки на Всемирной гимнастраде, у нас в стране была официально заложена основа гимнастики для всех.