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    Соперником сборной Азербайджана по футзалу в четвертьфинале Чемпионата Европы стала команда Португалии

    Сборная Азербайджана

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футзалу провела итоговый матч группового этапа Чемпионата Европы в Словении. Как сообщает Report,   соперником азербайджанской команды были 7-кратные чемпионы Европы и 2-кратные чемпионы мира сборная Испании. Матч завершился минимальной победой пиринейцев – 1:0. Единственной гол в матче забил на 14-й минуте Пола.

    Таким образом, испанцы заняли первое место в группе D с 4 очками, сборная Азербайджана с 3 очками на втором месте. Обе команды вышли в четвертьфинал континентального первенства. 

    На этом этапе сборная Азербайджана встретиться с командой Португалии, а испанцы сразятся с командой Украины. В двух других четвертьфинальных матчах поборются Сербия с Казахстаном, а Россия с хозяевами поля со сборной Словенией. Игры пройдут 5-6 февраля. 

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