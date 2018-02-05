Соперником сборной Азербайджана по футзалу в четвертьфинале Чемпионата Европы стала команда Португалии

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футзалу провела итоговый матч группового этапа Чемпионата Европы в Словении. Как сообщает Report, соперником азербайджанской команды были 7-кратные чемпионы Европы и 2-кратные чемпионы мира сборная Испании. Матч завершился минимальной победой пиринейцев – 1:0. Единственной гол в матче забил на 14-й минуте Пола.

Таким образом, испанцы заняли первое место в группе D с 4 очками, сборная Азербайджана с 3 очками на втором месте. Обе команды вышли в четвертьфинал континентального первенства.

На этом этапе сборная Азербайджана встретиться с командой Португалии, а испанцы сразятся с командой Украины. В двух других четвертьфинальных матчах поборются Сербия с Казахстаном, а Россия с хозяевами поля со сборной Словенией. Игры пройдут 5-6 февраля.