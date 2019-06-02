Россию могут отстранить от ОИ-2020 из-за "дела Лысенко"

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за обстоятельств дела, открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил, утверждает британская газета The Sun. Об этом сообщает Report со ссылкой на RİA Novosti.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ранее завела дело в отношении Лысенко за нарушение антидопинговых правил. На данный момент россиянин временно отстранен от соревнований. Три нарушения правил доступности (непредоставление информации о местонахождении/пропуск теста/предоставление неточной информации) в течение 12 месяцев влекут за собой инициирование дела в отношении спортсмена с дисквалификацией от года до двух лет.