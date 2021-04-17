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СМИ: Глава МОК планирует посетить Японию в мае

СМИ: Глава МОК планирует посетить Японию в мае Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах планирует в мае посетить Японию.
Командные
17 апреля 2021 г. 09:55
СМИ: Глава МОК планирует посетить Японию в мае

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах планирует в мае посетить Японию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Kyodo.

В сообщении отмечается, что в ходе своей поездки Томас Бах намеревается встретиться с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой и посетить один из этапов эстафеты олимпийского огня, который пройдет в Хиросиме. Бах должен был посетить Хиросиму еще в прошлом году, однако из-за пандемии поездка была перенесена.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Они состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название игр "Токио-2020" сохранено.

Ранее глава оргкомитета Игр Сэйко Хасимото отметила, что вариант отмены состязаний не рассматривается. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Олимпиаду без иностранных болельщиков. Вопрос об ограничении присутствия японских зрителей на спортивных объектах будет рассматриваться позднее.

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