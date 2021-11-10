Скончался бывший хоккеист "Липецка"

Экс-игрок МХК "Липецк" и воспитанник магнитогорского "Металлурга" Андрей Болтов умер в возрасте 21 года.

Экс-игрок МХК "Липецк" и воспитанник магнитогорского "Металлурга" Андрей Болтов умер в возрасте 21 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба.

Хоккеист получил тяжелую травму позвоночника и был прикован к постели. В начале осени клуб организовал сбор средств на лечение. В какой-то момент спортсмен даже почувствовал себя лучше.

Болтов - воспитанник магнитогорского "Металлурга". За клуб из Липецка он выступал с 2018 года. На его счету 18 заброшенных шайб и 26 голевых передач в 88 матчах.