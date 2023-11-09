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Шведским хоккеистам запретили носить одежду с символикой страны

Шведским хоккеистам запретили носить одежду с символикой страны Федерация хоккея Швеции запретила игрокам национальной сборной носить одежду с символикой страны на выездных матчах.
Командные
9 ноября 2023 г. 18:57
Шведским хоккеистам запретили носить одежду с символикой страны

Федерация хоккея Швеции запретила игрокам национальной сборной носить одежду с символикой страны на выездных матчах.

Как передает Report, об этом сообщает издание VG.

Согласно информации, Федерация направила соответствующее уведомление всем командам страны.

"Мы не должны носить официальную одежду национальной команды в поездках в другие страны. Это относится ко всем нашим командам. Однако мы можем использовать её в автобусах и в отелях", — завил менеджер по безопасности хоккейной ассоциации Аббе Тёрслефф.

Напомним, что 16 октября неизвестный открыл стрельбу в центре бельгийской столицы, в результате нападения погибли два человека, еще один получил ранения. Инцидент был квалифицирован как теракт.

Позднее стало известно, что убитые были болельщиками шведской сборной по футболу, которую принимала местная команда в рамках отборочного турнира ЕВРО-2024. Спустя день, 17 октября, полиция сообщила, что нейтрализовала террориста.

На фоне произошедшего министр юстиции Винсент Ван Квикенборн объявил о своем решении уйти в отставку, однако премьер-министр страны отложил решение об отставке главы Минюста.

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