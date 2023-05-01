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"Шуша" стала победителем международного турнира в ОАЭ

"Шуша" стала победителем международного турнира в ОАЭ По случаю 100-летия со дня рождения Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) был проведен международный турнир по футволей.
Командные
1 мая 2023 г. 13:47
Шуша стала победителем международного турнира в ОАЭ

По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в Дубае (ОАЭ) проведен международный турнир по футволей.

Как сообщает Report, Азербайджан на турнире представляла команда "Шуша".

В составе азербайджанской команды были представлены неоднократные победители международных соревнований известные бразильские футволисты Андерсон Агуиа и Эдуардо Дос Сантос.

Команда выиграла групповые встречи с Данией, Бразилией и ОАЭ. Позже на стадии 1/4 финала "Шуша" встретилась с командой Туркменистана и сумела выйти в полуфинал, где обыграла команду из Израиля. "Шуша" выиграла турнир, победив итальянцев со счетом 2:0 в финальной игре, которая проходила в условиях напряженной спортивной борьбы.

Международный турнир прошел при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Şuşa” BƏƏ-də keçirilən futvoley üzrə beynəlxalq turnirin qalibi olub

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