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В Шуше сегодня стартует этап мировой женской серии по баскетболу

В Шуше сегодня стартует этап мировой женской серии по баскетболу С 12 по 13 июня в Шуше пройдут игры мировой женской серии по баскетболу 3х3.
Командные
12 июня 2023 г. 05:46
В Шуше сегодня стартует этап мировой женской серии по баскетболу

С 12 по 13 июня в Шуше пройдут игры мировой женской серии по баскетболу 3х3.

Как передает Report, восемь команд, которые примут участие в этапе "Шуша" серии, будут соревноваться в двух группах.

Команды Германии, Румынии, Турции и клуб "Нефтчи" вошли в группу А, сборные Голландии, Венгрии, Азербайджана и японский клуб G FLOU - в группу В.

Согласно регламенту, победители в группах пройдут в полуфинал, обладатели второго и третьего мест - встретятся в 1/4 финала.

Матч открытия состоится 12 июня в 13:00 между командами Германии и Турции. Азербайджанская команда проведет первую игру против сборной Венгрии в 14:15, а "Нефтчи" - против сборной Румынии в 13:50.

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Версия на азербайджанском языке Basketbol üzrə dünya qadın seriyasının Şuşa mərhələsinə start veriləcək

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