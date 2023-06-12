В Шуше сегодня стартует этап мировой женской серии по баскетболу

С 12 по 13 июня в Шуше пройдут игры мировой женской серии по баскетболу 3х3.

С 12 по 13 июня в Шуше пройдут игры мировой женской серии по баскетболу 3х3.

Как передает Report , восемь команд, которые примут участие в этапе "Шуша" серии, будут соревноваться в двух группах.

Команды Германии, Румынии, Турции и клуб "Нефтчи" вошли в группу А, сборные Голландии, Венгрии, Азербайджана и японский клуб G FLOU - в группу В.

Согласно регламенту, победители в группах пройдут в полуфинал, обладатели второго и третьего мест - встретятся в 1/4 финала.

Матч открытия состоится 12 июня в 13:00 между командами Германии и Турции. Азербайджанская команда проведет первую игру против сборной Венгрии в 14:15, а "Нефтчи" - против сборной Румынии в 13:50.