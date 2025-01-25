Сегодня в Азербайджанской баскетбольной лиге пройдут два матча

В рамках XII тура Азербайджанской баскетбольной лиги сегодня состоятся два матча, которые определят положение команд в группах A и B.

В рамках XII тура Азербайджанской баскетбольной лиги сегодня состоятся два матча, которые определят положение команд в группах A и B.

Как сообщает Report, в группе A команда "Нахчыван" встретится с NTD.

Матч пройдет в Бакинском дворце спорта и начнется в 12:30. "Нахчыван" в настоящее время занимает второе место в группе с 19 очками, в то время как NTD находится на последней, шестой строчке с 13 очками.

В группе B "Губа" сыграет в гостях против "Гянджи". Игра пройдет в Гянджинском дворце спорта и начнется в 14:00. "Гянджа" занимает второе место с 19 очками, а "Губа" находится на пятом месте с 14 очками.

Ранее в этом туре "Абшерон" победил "Серхедчи" со счетом 86:79, "Сабах" обыграл "Нефтчи" - 75:65, а "Сумгайыт" одержал победу над "Лянкяраном" - 93:90.

XII тур завершится 26 января матчем между "Шеки" и "Орду".