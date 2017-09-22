Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин. Как сообщает Report, матчи первенства континента пройдут в 3 городах.
Матчи групп A и C, а также полуфинальные и финальные матчи турнира состоятся на Национальной гимнастической арене в Баку. Коллективы, выступающие в группе D, проведут матчи в Олимпийском спортивном комплексе в Гейгеле. Матчи группы B и 1/4 финала состоятся в новом Дворце спорта в Тбилиси.
Получившая место в группе А команда Азербайджана проведет свой первый матч против сборной Венгрии.
Чемпионат Европы
I тур
22 сентября
Группа A
18:00. Венгрия - Азербайджан
20:00. Польша - Германия
Баку, Национальная гимнастическая арена
Группа B
18:00. Италия - Грузия
21:00. Беларусь - Хорватия
Тбилиси, новый Дворец спорта
Группа C
15:30. Украина - Россия
Баку, Национальная гимнастическая арена
Группа D
17:00. Сербия - Чехия
20:00. Голландия - Бельгия
Гейгель, Олимпийский спортивный комплекс
Şamo QuliyevАвтор новости
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