 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сегодня стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин

    Сборная Азербайджана первый матч проведет против сборной Венгрии

    Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин. Как сообщает Report, матчи первенства континента пройдут в 3 городах.

    Матчи групп A и C, а также полуфинальные и финальные матчи турнира состоятся на Национальной гимнастической арене в Баку. Коллективы, выступающие в группе D, проведут матчи в Олимпийском спортивном комплексе в Гейгеле. Матчи группы B и 1/4 финала состоятся в новом Дворце спорта в Тбилиси.

    Получившая место в группе А команда Азербайджана проведет свой первый матч против сборной Венгрии.

    Чемпионат Европы

    I тур

    22 сентября

    Группа A

    18:00. Венгрия - Азербайджан

    20:00. Польша - Германия

    Баку, Национальная гимнастическая арена

    Группа B

    18:00. Италия - Грузия

    21:00. Беларусь - Хорватия

    Тбилиси, новый Дворец спорта

    Группа C

    15:30. Украина - Россия

    Баку, Национальная гимнастическая арена

    Группа D

    17:00. Сербия - Чехия

    20:00. Голландия - Бельгия

    Гейгель, Олимпийский спортивный комплекс

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi