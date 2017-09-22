Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин. Как сообщает Report, матчи первенства континента пройдут в 3 городах.

Матчи групп A и C, а также полуфинальные и финальные матчи турнира состоятся на Национальной гимнастической арене в Баку. Коллективы, выступающие в группе D, проведут матчи в Олимпийском спортивном комплексе в Гейгеле. Матчи группы B и 1/4 финала состоятся в новом Дворце спорта в Тбилиси.

Получившая место в группе А команда Азербайджана проведет свой первый матч против сборной Венгрии.

Чемпионат Европы

I тур

22 сентября

Группа A

18:00. Венгрия - Азербайджан

20:00. Польша - Германия

Баку, Национальная гимнастическая арена

Группа B

18:00. Италия - Грузия

21:00. Беларусь - Хорватия

Тбилиси, новый Дворец спорта

Группа C

15:30. Украина - Россия

Баку, Национальная гимнастическая арена

Группа D

17:00. Сербия - Чехия

20:00. Голландия - Бельгия

Гейгель, Олимпийский спортивный комплекс