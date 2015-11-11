Сегодня 3 азербайджанских клуба проведут очередные игры в Лиге чемпионов

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджанские женские волейбольные команды "Локомотив", "Азеррейл" и "Телеком" проведут сегодня очередные игры в Лиге чемпионов. Как сообщает Report, две команды будут играть между собой.

В матчах группы A "Локомотив" встретится с "Азеррейл", а "Штутгарт" примет "Динамо" (Казань). В первой игре "Локомотив" на выезде проиграл российскому клубу "Динамо" (Казань) со счетом 1:3, а "Азеррейл" в Баку обыграл "Штутгарт" со счетом 3:0.

В группе E "Телеком" в Турции будет играть с "Фенербахчей", а "Импел" на своем поле примет немецкий "Дрезднер". В первой игре бакинская команда проиграла дома польскому клубу "Импел" со счетом 0:3.

Отметим, что игры третьего тура группового турнира Лиги чемпионов пройдут 24-26 ноября.