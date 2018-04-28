Себастьян Феттель: "В Баку нас ожидает напряженная гонка"

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ «В первых двух турах классификационного тура я понял, что машина в хорошем состоянии и на нее можно положиться».

Как передает Report, это сказал пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель, занявший первое место в классификационном туре Гран-при Азербайджана «Формула 1».

«Я доволен певрой попыткой. Однако есть несколько моментов, которые далеки от идеала. В Баку нас ожидает напряженная гонка. Все может произойти. Положительный момент в том, что сегодня скорость нашей машины была очень хорошей. Однако это не значит, что завтра все будет так же».

Отметим, что 29-го апреля с 14-40 до 15-10 будет проведен трек-парад пилотов. В 15:56 прозвучит Государственный Гимн Азербайджанской Республики. В 16:10 же стартует Гран-при Азербайджана по «Формуле 1» 2018. Гонка будет состоять из 51 круга или 120-ти минут.