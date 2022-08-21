Сборные России и Беларуси по хоккею пропустят международные турниры и в 2023 году

Международная федерация хоккея (IIHF) не планирует допускать сборные России и Беларуси до международных соревнований в 2023 году.

Международная федерация хоккея (IIHF) не планирует допускать сборные России и Беларуси до международных соревнований в 2023 году.

Как передает Report, об этом заявил президент организации Люк Тардиф.

"Россия и Беларусь по-прежнему не допускаются к соревнованиям в следующем сезоне. Решения по ним будут обновляться от сезона к сезону", - цитирует Тардифа журналист Крис Питерс в своем Twitter-аккаунте.

Кроме того, президент IIHF отметил, что организация оставила вопрос санкций в отношении хоккеистов за выступление в чемпионатах России и Беларусь на усмотрение национальных федераций.

Напомним, что 28 февраля IIHF приняла решение об отстранении сборных России и Беларуси от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок. Команды уже пропустили чемпионат мира 2022 года в Финляндии.