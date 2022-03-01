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Сборные России и Беларуси по хоккею отстранены от международных матчей

Сборные России и Беларуси по хоккею отстранены от международных матчей Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок.
Командные
1 марта 2022 г. 00:37
Сборные России и Беларуси по хоккею отстранены от международных матчей

Совет Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок.

Как передает Report, об этом говорится в пресс-релизе организации.

Решение было принято на экстренном заседании совета ИИХФ. Мужские сборные России и Белоруссии не выступят на чемпионате мира в Финляндии, юниорском и молодежном первенствах мира, а также женском чемпионате мира.

«Мы обязаны заботиться обо всех наших членах и участниках. И поэтому должны сделать все возможное, чтобы обеспечить проведение наших мероприятий в безопасной среде для всех команд, участвующих в чемпионате мира по хоккею», — заявил глава ИИХФ Люк Тардифф.

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