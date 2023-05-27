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Сборные Германии и Канады встретятся в финале чемпионата мира по хоккею

Сборные Германии и Канады встретятся в финале чемпионата мира по хоккею Сборная Германии по хоккею в овертайме со счетом 4:3 обыграла команду США в матче полуфинала чемпионата мира.
Командные
27 мая 2023 г. 22:13
Сборные Германии и Канады встретятся в финале чемпионата мира по хоккею

Сборная Германии по хоккею в овертайме со счетом 4:3 обыграла команду США в матче полуфинала чемпионата мира.

Как передает Report, заброшенными шайбами в составе победителей отметились Фредерик Тиффельс (13-я и 68-я минуты), Максимиллиан Зубер (17) и Марсель Нёбельс (59). У проигравших отличились Алекс Так (2), Рокко Гримальди (4) и Майкл Айссимонт (29).

Сборная Германии впервые с 1953 года завоюет медаль чемпионата мира, в финале немцы сыграют с командой Канады, которая ранее обыграла латвийцев (4:2). Сборная США завершит турнир матчем за бронзу против сборной Латвии. Обе встречи пройдут 28 мая в Тампере.

Чемпионат мира проходит в Тампере и Риге. Изначально турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце апреля 2022 года принял решение о переносе соревнования в связи с событиями на Украине. Сборные России и Белоруссии из-за санкций IIHF пропускают турнир.

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