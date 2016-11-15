Сборные Азербайджана по борьбе отказались от участия в Кубке европейских наций

Бухарест. 15 ноября. REPORT.AZ/ Сборные Азербайджана по борьбе отказались от участия в предстоящем 16 ноября в столице Румынии Бухаресте Кубке европейских наций.

Об этом восточно-европейскому бюро Report сообщил генсек Федерации борьбы Румынии Алин Григорие.

По его словам, причина связана с желанием сборных Азербайджана более лучше подготовиться в предстоящему 24-26 ноября в Баку и посвященному памяти общенационального лидера Гейдара Алиева финальному этапу "Золотого Гран-при".

В кубке, который завершится 19 ноября, будут бороться сборные Германии, Турции, Украины, Беларуси, России, Грузии, Армении и Румынии. 18 ноября к борьбе подключатся спортсменки и сборные по вольной борьбе.

В соревнованиях по женской борьбе примут участие команды из Румынии, Украины, Беларуси, России и Германии, по вольной борьбе - сборные Румынии, Грузии, России, Украины и Беларуси.

В последний день соревнований начнется борьба между командами по греко-римской борьбе. Здесь будут участвовать команды из Румынии, России, Армении, Турции и Украины.

Соревнования, которые пройдут в спортивном зале Бухареста "Apollo Polyvalent", начнутся в 11:30 по бакинскому времени. Финальная встреча состоится в 20:30.