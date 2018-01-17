Сборные Азербайджана и Армении попали в одну отборочную группу чемпионата Европы

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Состоялась жеребьёвка молодежного чемпионата Европы по баскетболу.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Международной федерации баскетбола (FIBA), на церемонии, которая была проведена в немецком городе Фрайзинг определились соперники мужских сборных Азербайджана U-16, U-18 и U-20 .

Занявшая место в дивизионе С азербайджанская сборная U-16 попала в группу А вместе со сборными Австрии, Армении, Сан-Марино, Албании и Молдовы. Матчи этой группы пройдут 3 - 11 июля в городе Серравалле (Сан-Марино).

Занявшая место в дивизионе В азербайджанская сборная U-18 в группе В сыграет со сборными Бельгии, Венгрии, Грузии, Эстонии и Австрии. Игры, которые пройдут с 27 июля по 5 августа состоятся в столице Македонии (Скопье).

Занявшая место в дивизионе В сборная Азербайджана U-20 стала соперником Литвы, Бельгии, Беларуси и Македонии в группе А, игры команд пройдут 13 - 22 июля в столице Болгарии городе Софии.