​Сборные России и Канады по хоккею сыграют в финале молодежного ЧМ

Хоккеисты сборной России в финале молодежного чемпионата мира в чешской Остраве сыграют против команды Канады.

Как передает Report, это будет вторая встреча соперников на нынешнем турнире и девятая на чемпионатах мира в игре за золотые медали.

В предыдущий раз россияне и канадцы играли друг против друга на предварительной стадии в группе В. Тогда сборная России неожиданно разгромила соперника со счетом 6:0, одержав свою самую крупную победу над ним в истории чемпионатов мира.

Встреча состоится 5 января.