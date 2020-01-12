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Сборная Турции по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду в Токио

​Сборная Турции по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду в Токио

Женская сборная Турции по волейболу выиграла европейский квалификационный турнир и завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх-2020.

Как передает Report, в финале соревнования, проходивший в нидерландском городе Апелдорн, сборная Турции победила со счетом 3:0 (25:17, 25:19, 25:22) волейболисток из Германии. 

Таким образом, сборная Турции завоевала олимпийскую лицензию.

Отметим, что в столь престижном турнире принимала участие и сборная Азербайджана, которая проиграв во всех трех матчах, выбыла из борьбы.

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