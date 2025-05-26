Сборная США выиграла чемпионат мира по хоккею

Сборная США обыграла команду Швейцарии в финальном матче чемпионата мира по хоккею.

Сборная США обыграла команду Швейцарии в финальном матче чемпионата мира по хоккею.

Как передает Report, игра прошла в Стокгольме.

Встреча завершилась победой американцев в овертайме со счетом 1:0, шайбу на 63-й минуте забросил Тейдж Томпсон. Главным тренером сборной США на чемпионате мира был Райан Варсофски, 37-летний американец занимает аналогичную должность в клубе Национальной хоккейной лиги "Сан-Хосе". Бронзовым призером турнира стала команда Швеции, в матче за третье место обыгравшая датчан (6:2).

Сборная США в третий раз стала победителем чемпионата мира, ранее американцы добивались итогового успеха на турнире в 1933 и 1960 годах. Еще 9 раз американские хоккеисты становились серебряными призерами турнира.