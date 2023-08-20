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Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4x400 метров

Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4x400 метров Американские бегуны установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4x400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике.
Командные
20 августа 2023 г. 02:38
Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4x400 метров

Американские бегуны установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4x400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике.

Как передает Report, соревнования проходят в Будапеште.

Сборная США в финальном забеге показала результат 3 минуты 8,80 секунды. За нее выступали Джастин Робинсон, Рози Эффионг, Мэттью Болинг и Алексис Холмс. Второе место заняла команда Великобритании, третье - сборная Чехии.

Прежнее мировое достижение в этой дисциплине также принадлежало американским легкоатлетам, они установили его на чемпионате мира 2019 года в Катаре - 3 минуты 9,34 секунды.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 27 августа.

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