Сборная США установила мировой рекорд в смешанной эстафете 4x400 метров

Американские бегуны установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4x400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике.

Американские бегуны установили мировой рекорд в смешанной эстафете 4x400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике.

Как передает Report , соревнования проходят в Будапеште.

Сборная США в финальном забеге показала результат 3 минуты 8,80 секунды. За нее выступали Джастин Робинсон, Рози Эффионг, Мэттью Болинг и Алексис Холмс. Второе место заняла команда Великобритании, третье - сборная Чехии.

Прежнее мировое достижение в этой дисциплине также принадлежало американским легкоатлетам, они установили его на чемпионате мира 2019 года в Катаре - 3 минуты 9,34 секунды.

Чемпионат мира в Будапеште завершится 27 августа.