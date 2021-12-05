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Сборная России выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет

Сборная России выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет Сборная России по теннису обыграла национальную команду Хорватии в финале Кубка Дэвиса.
Командные
5 декабря 2021 г. 23:10
Сборная России выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет

Сборная России по теннису обыграла национальную команду Хорватии в финале Кубка Дэвиса.

Как передает Report, команда победила с общим счетом 2:0 и стала обладателем трофея. Сначала Андрей Рублев одержал победу над Борно Гойо - 6:4, 7:6 (7:5), а затем Даниил Медведев - над Марином Чиличем (7:6, 6:2).

Сборная России выиграла Кубок Дэвиса впервые за 15 лет, команда является двукратным победителем турнира в 2002-м и 2006-м.

Кубок Дэвиса - самый престижный командный теннисный турнир. Проводится ежегодно с 1900-го года, с 1979 года - под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

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