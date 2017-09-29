Сборная России не смогла выйти в полуфинал ЧЕ по волейболу, уступив Турции

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Женская сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы и защитить титул сильнейшей команды континента.
Как передает Report, в четвертьфинале подопечные Константина Ушакова в трёх партиях уступили команде Турции со счётом 0:3 (25:27, 18:25, 20:25).
Напомним, что в группе российские волейболистки обыграли турчанок со счётом 3:1.
За выход в финал сборная Турции 30 сентября сыграет с командой Сербии. Во втором полуфинале встретятся сборные Нидерландов и Азербайджана.
Волейбол. Чемпионат Европы. Женщины
Четвертьфинал
Россия – Турция — 0:3 (25:27, 18:25, 20:25).
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