Сборная понесла потери перед Словакией и Грецией

Сборная Азербайджана по футзалу, продолжающая подготовку к отборочному этапу чемпионата Европы в Бакинском Дворце спорта, сегодня завершила тактические упражнения

Сборная Азербайджана по футзалу, продолжающая подготовку к отборочному этапу чемпионата Европы в Бакинском Дворце спорта, сегодня завершила тактические упражнения.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт федерации, вчера к команде присоединились Тьяго, Эдуардо Борхес, Кардосо Эвертон и Рафаэль Вилела, которые продолжают карьеру за границей.

Иса Атаев, получивший легкую травму, уже тренируется со сборной. Вместо этого получил травму Финео де Араужо, и, по словам врача национальной сборной, игрок не сможет помочь команде в следующих двух матчах.

Отметим, что сборная Азербайджана, которая 29 января примет Словакию в отборочном туре, 2 февраля посетит Грецию.