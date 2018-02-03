Сборная команда Азербайджана по футзалу досрочно вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы - ФОТО

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футзалу досрочно обеспечила себе путевку в 1/4 финала Чемпионата Европы, который проходит в Словении.

Как сообщает Report, подопечные Жозе Алесио Де Сильвы, в первой же игре в группе D одержали победу над командой Франции со счетом 5:3. Французы до этого сыграли в ничью с испанцами. Независимо от результата следующей игры со сборной Испании, азербайджанская команда с 3 очками досрочно вышла в следующий этап.