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    Сборная команда Азербайджана по футзалу досрочно вышла в 1/4 финала Чемпионата Европы - ФОТО

    Сборная Азербайджана одержала победу над командой Франции со счетом 5:3

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футзалу досрочно обеспечила себе путевку в 1/4 финала Чемпионата Европы, который проходит в Словении.

    Как сообщает Report, подопечные Жозе Алесио Де Сильвы, в первой же игре в группе D одержали победу над командой Франции со счетом 5:3. Французы до этого сыграли в ничью с испанцами. Независимо от результата следующей игры со сборной Испании, азербайджанская команда с 3 очками досрочно вышла в следующий этап. 

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