​Сборная Китая стала победителем Кубка наций по шахматам

Китайские шахматисты выиграли Кубок наций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соревнования проходили в режиме онлайн.

В суперфинале команда Китая сыграла вничью со сборной США со счетом 2:2. Согласно регламенту, в случае ничьей победителем признается сборная, набравшая большее количество баллов в круговом турнире. Китайские шахматисты набрали 17 очков, а сборная США, обыгравшая команду Китая в очной встрече в заключительном, 10-м туре, записала в актив 13 баллов.

Все встречи турнира проходили с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований составил 180 тыс. долларов США. Сборная Китая стала обладателем 48 тыс. долларов США, а сборная США - 36 тыс. долларов США.